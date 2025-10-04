Un concerto di campane per la mostra dedicata al monsignor Nonis
Un fine settimana di rintocchi per la città di Pordenone. Nella giornata di sabato 4 ottobre alle 17:30 si è svolta l'inaugurazione della mostra Pietro Giacomo Nonis. Vivere il proprio tempo nella fede e nell’arte. Un viaggio tra gli spazi dei Musei Diocesani di Arte Sacra e tra le opere che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
