Magni Appena entrato al bar e incontrati gli amici, il Carletto ha esordito con: "Adess ven cunti su vüna bèla". Cosa era questa cosa bella con la quale il Carletto aveva voluto raccontare come il mondo cambia? Davanti a una esplosione di curiosità degli amici Carletto ha spiegato che il giorno prima nel pomeriggio, seduti in salotto tranquillamente, la moglie gli ha chiesto di assaggiare il liquore nocino che lei aveva distillato con grande perizia e piacere. Lui ha risposto: "Damen dumà un cicin, propri un cicinin". A questo punto è intervenuto il nipote che stava facendo loro compagnia e ha buttato lì: "Ma nonno cosa fai? Parli cinese?". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un “cicinin”: giusto un “pochettino”