Un cappuccino alla Sinner grazie! | in Cina lo serve un robot
Dopo la pizza londinese, il gelato dedicato e persino un soufflé firmato Bruno Barbieri, la "Sinner-mania" sbarca anche a Pechino: al China Open un bar automatizzato prepara cappuccini con il volto del campione italiano scolpito nella schiuma dal robot barista.
In questa notizia si parla di: cappuccino - sinner
Sinner da bere: la latte art robotica fa impazzire la Cina - tech e passione per il tennis: la dedica a Sinner conquista i social cinesi e diventa simbolo della sua popolarità globale. Da ilveggente.it
