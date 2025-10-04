Un cappuccino alla Sinner grazie! | in Cina lo serve un robot

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pizza londinese, il gelato dedicato e persino un soufflé firmato Bruno Barbieri, la “Sinner-mania” sbarca anche a Pechino: al China Open un bar automatizzato prepara cappuccini con il volto del campione italiano scolpito nella schiuma dal robot barista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

