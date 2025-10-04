Un altro bergamasco in nazionale | Gattuso convoca Piccoli al posto dell’infortunato Zaccagni
Il commissario tecnico della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni degli Azzurri, chiamati a sfidare l’Estonia (sabato 11 ottobre) e Israele (martedì 14 ottobre) nelle due importantissime gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si disputeranno a cavallo tra Canada, Messico e Stati Uniti. Dall’elenco stilato dall’allenatore italiano, però, non figura più Mattia Zaccagni che, come comunicato dalla Lazio nella mattinata di sabato 4 ottobre, ha accusato un problema muscolare in allenamento che lo costringerà a saltare la sfida tra i biancocelesti e il Torino e, allo stesso tempo, anche i prossimi impegni della nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
