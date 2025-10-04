Un aiuto ai più fragili Via al finanziamento di undici proposte fatte dalle associazioni
Rilanciare il protagonismo della comunità ferrarese rispondendo alle fragilità del territorio emerse dalle proposte promosse dal tessuto associazionistico locale. Sono 11, per un totale di 170mila euro, le proposte finanziate dall’ Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara attraverso un avviso pubblico promosso con l’obiettivo di sostenere famiglie, persone con disabilità e cittadini a rischio esclusione. Con questi stanziamenti, il pacchetto di risorse assegnate attraverso procedura pubblica - introdotta per la prima volta nel 2021 su impulso dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - ammonta a più di 1 milione di euro, per oltre 60 progetti sostenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: aiuto - fragili
Mirandola in aiuto ai più fragili. Servizi per anziani e disabili, fondi per calmierare le rette
Nell'ex foresteria di Pianella 8 posti per ospitare persone in difficoltà, il sindaco: "Un aiuto ai fragili, basta strumentalizzare"
IV municipio, al via il progetto “Ti Aiuto Io 4.0” per sostenere i cittadini fragili
Auser Lecco filo d’argento inaugurata un nuovo mezzo di accompagnamento sociale grazie alla donazione di una nostra Volontaria GLORIA , grazie davvero ne verrà’ buon uso nell’aiuto delle persone anziane e fragili - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Protezione famiglie fragili: un aiuto al malato oncologico e alla sua famiglia https://iltorinese.it/2025/09/29/progetto-protezione-famiglie-fragili-un-aiuto-al-malato-oncologico-e-alla-sua-famiglia/… #torino - X Vai su X
IV municipio, al via il progetto “Ti Aiuto Io 4.0” per sostenere i cittadini fragili - Il IV municipio di Roma ha avviato un’indagine per realizzare il progetto "Ti Aiuto Io 4. romatoday.it scrive