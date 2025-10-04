Un aiuto ai più fragili Via al finanziamento di undici proposte fatte dalle associazioni

Rilanciare il protagonismo della comunità ferrarese rispondendo alle fragilità del territorio emerse dalle proposte promosse dal tessuto associazionistico locale. Sono 11, per un totale di 170mila euro, le proposte finanziate dall’ Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara attraverso un avviso pubblico promosso con l’obiettivo di sostenere famiglie, persone con disabilità e cittadini a rischio esclusione. Con questi stanziamenti, il pacchetto di risorse assegnate attraverso procedura pubblica - introdotta per la prima volta nel 2021 su impulso dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - ammonta a più di 1 milione di euro, per oltre 60 progetti sostenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

