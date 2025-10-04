Ultim’ora Sinner scontro durissimo | il caso irrompe a Shanghai

A poche ore dal debutto a Shanghai scoppia un nuovo caso che riguarda Jannik Sinner: le parole hanno davvero sorpreso i tifosi. Jannik Sinner si è messo alle spalle la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. Il trionfo nell’ATP 500 di Pechino è certamente un’iniezione di fiducia per il campione italiano, ora pronto a scendere in campo anche nel Masters 1000 di Shanghai per provare a bissare il successo dello scorso anno. Nonostante un 2025 caratterizzato dai tre mesi di stop per la squalifica inflitta a seguito della vicenda Clostebol, Jannik Sinner è riuscito comunque a vincere per la seconda volta di fila gli Australian Open e a conquistare un’epica vittoria a Wimbledon, dove mai nessun italiano prima di lui aveva alzato il trofeo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

