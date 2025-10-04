Ultime su Marcus Thuram | previste 3 4 settimane per recuperarlo dall’infortunio al bicipite femorale

Inter, la situazione di Thuram dopo l’infortunio L’Inter e i suoi tifosi trattengono il fiato per Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane, proprio nel momento cruciale della stagione. Il problema è emerso durante L'articolo Ultime su Marcus Thuram: previste 34 settimane per recuperarlo dall’infortunio al bicipite femorale proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

