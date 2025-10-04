UE | Ungheria consenta Pride a Pécs

Appello della Commissione europea a Budapest per consentire lo svolgimento del Pride nella cittadina ungherese di Pécs. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE: “Ungheria consenta Pride a Pécs”

L'immunità parlamentare di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, è in bilico. E con questa il processo a suo carico in Ungheria per le presunte aggressioni ai danni di neonazisti avvenute a Budapest nel febbraio del 2023. E la sua stessa libertà. A quattro giorni dal

Ue: "Ungheria consenta Pride a Pécs, al fianco comunità Lgbt" - dovrebbero poter marciare pacificamente per difendere il loro diritto a riunirsi e vivere senza paura. Riporta ansa.it

Verdi, S&d, Renew e Left: "Agire su divieto pride in Ungheria" - I presidenti dei gruppi dei Verdi, dei Socalisti Ue, di Renew Europe e della Sinistra Ue al Parlamento europeo hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ... Si legge su ansa.it