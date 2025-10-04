UE | ‘non seguiamo tutti i discorsi di Putin’

RUXELLES – “Non seguiamo con attenzione tutti i discorsi” di Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce capo della Commissione europea, Paula Pinho, rispondendo a una domanda sulle affermazioni del presidente russo, che ieri aveva parlato di una risposta “convincente” di Mosca alla militarizzazione dell’Europa.  ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

