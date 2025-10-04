Udinese-Cagliari il pronostico | i rossoblù faticano sempre contro i friulani

L'ultima vittoria del club sardo contro gli avversari è arrivata addirittura nel 2021. Il pronostico e le quote di Udinese-Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Udinese-Cagliari, il pronostico: i rossoblù faticano sempre contro i friulani

In questa notizia si parla di: udinese - cagliari

Cagliari e Udinese, due club di Serie A al centro dell’interesse statunitense

Coppa Italia sedicesimi: Cagliari-Frosinone, Udinese-Palermo e Milan-Lecce con formazioni e programma TV

Udinese e Cagliari avanzano in Coppa Italia. Agli ottavi sfide con Juve e Napoli

Udinese-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Mister Runjaic pronto a cambiare a qualcosa in vista del Cagliari. Salgono le quotazioni di Lovric in mezzo al campo, con Kamara che dovrebbe ritornare dall'inizio sulla sinistra. La probabile formazione dell'Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Udinese-Cagliari: il pranzo è gustoso solo per una squadra - Cagliari è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Riporta ilveggente.it

Udinese-Cagliari, le quote degli scommettitori: bianconeri favoriti dal pronostico - Per la gara di domani le quote per la vittoria della squadra di Pisacane sono più alte rispetto a quelle per la vittoria della squadra di Runjaic ... Scrive calciocasteddu.it