Udinese-Cagliari il pronostico | i rossoblù faticano sempre contro i friulani

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima vittoria del club sardo contro gli avversari è arrivata addirittura nel 2021. Il pronostico e le quote di Udinese-Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: udinese - cagliari

udinese cagliari pronostico rossobl249Pronostico Udinese-Cagliari: il pranzo è gustoso solo per una squadra - Cagliari è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Riporta ilveggente.it

udinese cagliari pronostico rossobl249Udinese-Cagliari, le quote degli scommettitori: bianconeri favoriti dal pronostico - Per la gara di domani le quote per la vittoria della squadra di Pisacane sono più alte rispetto a quelle per la vittoria della squadra di Runjaic ... Scrive calciocasteddu.it

