Ucraina Zelensky | La stazione ferroviaria di Shostka colpita da droni russi decine di feriti

Kiev, 4 ottobre 2025 – Almeno 30 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che parla di un “crudele attacco” perché “i russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili”. "Tutti i servizi di emergenza sono intervenuti per prestare soccorso ai feriti", aggiunge il capo di Stato. Secondo i primi rapporti, sia il personale della compagnia ferroviaria Ukrzaliznytsia sia i passeggeri erano presenti al momento dell'attacco. Il governatore regionale, Oleh Hryhorov, ha aggiunto che un treno diretto a Kiev è stato colpito, e le immagini pubblicate sui social mostrano una carrozza passeggeri in fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

