Ucraina Zelensky | Attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka decine di feriti
Graduale ripresa dei voli a Monaco di Baviera dopo la nuova chiusura dell'aeroporto per sorvolo di droni. La Casa Bianca: "Prendiamo molto sul serio le provocazioni russe in Europa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Ucraina, Putin: "Daremo una risposta convincente alla militarizzazione dell'Europa" Zelensky: "Droni russi si sono spinti oltre. Gli europei rispondano" - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta risposta di Trump - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: "Attacco con drone russo su una stazione, almeno 30 feriti" - Al momento dell'attacco, secondo Zelensky, nella stazione c'erano dipendenti di Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, e passeggeri. Segnala adnkronos.com
Guerra Ucraina, attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri. Zelensky: «Almeno 30 feriti» - ?? A brutal Russian drone strike on a railway station in Shostka, Sumy region. Da ilgazzettino.it