Ucraina Zelensky | Attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka decine di feriti | Von der Leyen | Barbarie Mosca mira i civili

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025

Graduale ripresa dei voli a Monaco di Baviera dopo la nuova chiusura dell'aeroporto per sorvolo di droni. La Casa Bianca: "Prendiamo molto sul serio le provocazioni russe in Europa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Zelensky: "Attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka, decine di feriti" | Von der Leyen: "Barbarie, Mosca mira i civili"

ucraina zelensky attacco russoUcraina, Zelensky: "Attacco con drone russo su una stazione, almeno 30 feriti" - Al momento dell'attacco, secondo Zelensky, nella stazione c'erano dipendenti di Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, e passeggeri. Segnala msn.com

ucraina zelensky attacco russoUcraina, Zelensky: “La stazione ferroviaria di Shostka colpita da droni russi, decine di feriti” - Il presidente ucraino: “Attacco crudele, Mosca non poteva non sapere che stava colpendo civili”. msn.com scrive

