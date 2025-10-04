Ucraina Zelensky | Attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka decine di feriti | Von der Leyen | Barbarie Mosca mira ai civili

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Graduale ripresa dei voli a Monaco di Baviera dopo la nuova chiusura dell'aeroporto per sorvolo di droni. La Casa Bianca: "Prendiamo molto sul serio le provocazioni russe in Europa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina zelensky attacco russo alla stazione ferroviaria di shostka decine di feriti von der leyen barbarie mosca mira ai civili

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky: "Attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka, decine di feriti" | Von der Leyen: "Barbarie, Mosca mira ai civili"

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

ucraina zelensky attacco russoGuerra Ucraina, doppio attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri da "terroristi russi" Zelensky: «Almeno 30 feriti» - «L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Si legge su leggo.it

ucraina zelensky attacco russoAttacco russo contro una stazione ferroviaria ucraina, decine di feriti - A denunciare il raid è il presidente Volodymyr Zelensky: "I russi non potevano non sapere che stavano colpendo dei civili. huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Attacco Russo