Ucraina raid russo su stazione ferroviaria | le immagini
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto su Telegram che un attacco russo con un drone ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. “Tutti i servizi di emergenza sono già sul posto. Al momento si contano già decine di feriti”, ha scritto spiegando che secondo le prime informazioni, sul luogo dell’attacco erano presenti sia dipendenti delle ferrovie ucraine che passeggeri. “I russi non potevano non sapere che stavano colpendo dei civili. Si tratta di un atto di terrorismo che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia uccide delle persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
