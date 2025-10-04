Ucraina raid russo su stazione ferroviaria | le immagini

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto su Telegram che un attacco russo con un drone ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. “Tutti i servizi di emergenza sono già sul posto. Al momento si contano già decine di feriti”, ha scritto spiegando che secondo le prime informazioni, sul luogo dell’attacco erano presenti sia dipendenti delle ferrovie ucraine che passeggeri. “I russi non potevano non sapere che stavano colpendo dei civili. Si tratta di un atto di terrorismo che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia uccide delle persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina raid russo su stazione ferroviaria le immagini

© Lapresse.it - Ucraina, raid russo su stazione ferroviaria: le immagini

In questa notizia si parla di: ucraina - raid

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

Ancora massicci raid russi sull’Ucraina, esplosioni da Kiev e Leopoli

Ucraina, edifici distrutti a Odessa dopo l'ennesimo raid russo

ucraina raid russo stazioneUcraina, Zelensky: “Raid russo sulla stazione ferroviaria di Shostka, decine di feriti” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su Telegram che un attacco russo con un drone ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Si legge su msn.com

ucraina raid russo stazioneUcraina, raid russo su stazione ferroviaria: le immagini - (LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto su Telegram che un attacco russo con un drone ha colpito la stazione ... Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Raid Russo Stazione