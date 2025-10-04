Ucraina raid russo con droni su stazione ferroviaria di Shotska 1 morto e 30 feriti Zelensky attacca Mosca | È terrorismo - VIDEO

L'intelligence russa avrebbe ricevuto informazioni sull'arrivo di un treno delle Forze Armate ucraine. Pare che la locomotiva trasportasse carico di materiale militar Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato un presunto raid russo con droni alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ucraina raid russo droniUcraina, doppio attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri da "terroristi russi" Zelensky: «Almeno 30 feriti» - «L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Segnala ilmattino.it

ucraina raid russo droniUcraina, raid russo su stazione ferroviaria: le immagini - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto su Telegram che un attacco russo con un drone ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Riporta msn.com

