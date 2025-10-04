Ucraina doppio attacco alla stazione ferroviaria di Shostka | Zelensky grida al terrorismo

4 ott 2025

Sarebbero decine i feriti di questo doppio raid che in mattinata ha colpito la stazione che si trova nella regione di Sumy. Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha condannato l'attacco, ribadendo il sostegno europeo alla causa ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

