Ucraina doppio attacco alla stazione ferroviaria di Shostka | Zelensky grida al terrorismo
Sarebbero decine i feriti di questo doppio raid che in mattinata ha colpito la stazione che si trova nella regione di Sumy. Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha condannato l'attacco, ribadendo il sostegno europeo alla causa ucraina.
Ucraina, il doppio gioco di Trump, "incoraggiò Zelensky a colpire Mosca", e valuta invio Tomahawk a Kiev, ma ribadisce: "Non rompo con Putin"
Guerra Ucraina, doppio attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri da "terroristi russi" Zelensky: «Almeno 30 feriti» - «L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa.
Più di 30 persone sono state ferite in un attacco russo contro una stazione ferroviaria in Ucraina - L’esercito russo ha attaccato una stazione ferroviaria in Ucraina, ferendo più di 30 persone, due delle quali in modo grave. ilpost.it scrive