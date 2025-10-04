Ucraina attacco russo con droni su stazione ferroviaria di Shotska 1 morto e 30 feriti Zelensky attacca Mosca | È terrorismo - VIDEO
L'intelligence russa avrebbe ricevuto informazioni sull'arrivo di un treno delle Forze Armate ucraine. Pare che la locomotiva trasportasse carico di materiale militar Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato un presunto raid russo con droni alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Attacco russo alla stazione di #Shostka in #Ucraina: ci sono almeno 30 feriti civili, tra dipendenti delle ferrovie e passeggeri. #Zelenskyy: "Atto barbaro, è terrorismo".
UCCISO da un drone russo nonostante l'evidente scritta "PRESS" Ho appena appreso la notizia che l'amico e collega Antoni Lallican è morto dopo essere stato colpito da un drone nella regione di Donetsk in Ucraina
Guerra Ucraina, doppio attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri da "terroristi russi" Zelensky: «Almeno 30 feriti» - «L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa.
Strage di maiali in Ucraina: 13.000 animali morti dopo un attacco di un drone russo