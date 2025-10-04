Uccisa con tre colpi di pistola e abbandonata davanti all’ospedale | sparito il marito di Dolores Dori Il videomessaggio di lui con una pistola

Nuovi sviluppi nelle indagini sull’ omicidio di Dolores Dori, la donna di 43 anni trovata agonizzante davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda (Brescia) giovedì 2 ottobre. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su una lite familiare degenerata all’interno di un campo nomadi di Lonato, dove la vittima si sarebbe recata poco prima di essere colpita da tre proiettili. Secondo quanto rivelato da fonti investigative, la donna sarebbe stata raggiunta dai colpi durante un incontro con il marito e i futuri consuoceri. La discussione riguardava il matrimonio della figlia 23enne, una relazione che parte della famiglia non avrebbe approvato. 🔗 Leggi su Open.online