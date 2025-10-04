Uccisa con 3 colpi di pistola e abbandonata in ospedale si cerca il marito | la pista della lite al campo nomadi

Dolores Dori è la 43enne che giovedì 2 ottobre ha perso la vita dopo essere stata abbandonata con 3 proiettili in corpo davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda (Brescia). Stando a quanto rivelato a Fanpage.it da fonti investigative, le indagini si starebbero concentrando sulla pista di una lite familiare degenerata all’interno del campo nomadi di Lonato. Si cercano il marito e il consuocero di Dori che risultano irreperibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

