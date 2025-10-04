Uccisa con 3 colpi di pistola e abbandonata in ospedale si cerca il marito | la pista della lite al campo nomadi

Dolores Dori è la 43enne che giovedì 2 ottobre ha perso la vita dopo essere stata abbandonata con 3 proiettili in corpo davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda (Brescia). Stando a quanto rivelato a Fanpage.it da fonti investigative, le indagini si starebbero concentrando sulla pista di una lite familiare degenerata all’interno del campo nomadi di Lonato. Si cercano il marito e il consuocero di Dori che risultano irreperibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccisa con 3 colpi di pistola e abbandonata in ospedale, si cerca il marito: la pista della lite al campo rom - Dolores Dori è la 43enne che giovedì 2 ottobre ha perso la vita dopo essere stata abbandonata con 3 proiettili in corpo davanti al pronto soccorso di ... Secondo fanpage.it

Dolores Dori, la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi. Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato - Dolores Dori, 44 anni, nomade di etnia sinti con residenza nelle case popolari di ... Lo riporta ilgazzettino.it