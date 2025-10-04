Uccide cristiano iraqeno in Francia algerino arrestato ad Andria
L’arrestato si era rifugiato ad Andria trovando ospitalità da alcuni connazionali, la cui posizione è tuttora sotto esame dell’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Un 28enne algerino, accusato dell'omicidio di Ashur Sarnaya, cristiano iracheno disabile ucciso lo scorso 10 settembre a Lione, in Francia, è stato arrestato ad Andria.
