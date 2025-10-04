Ubriaco e molesto al bar prende a pugni due poliziotti

Durante il servizio di vigilanza nel centro storico, nella serata di venerdì 3 ottobre 2025 una pattuglia della Quarto Gamma è stata avvicinata da una guardia giurata, che segnalava la presenza di un 25enne di origini marocchine molesto, in evidente stato psicofisico alterato, in un bar di calata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ubriaco - molesto

Ubriaco e molesto: aggredisce passanti e Carabinieri armato di bottiglia

Ubriaco e molesto, si comporta in modo osceno in strada

Ubriaco e molesto spacca bottiglie di vetro in piazza Garibaldi: bloccato 36enne straniero

Quando il 50enne ubriaco ha palpeggiato la barista sono stati gli avventori del bar a far scattare la chiamata ai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Terrore in un bar: ubriaco minaccia i clienti con una bottiglia e molesta la commessa http://dlvr.it/TN1VV5 ? #Assisi - X Vai su X

Ubriaco nel bar, la titolare: «Esci dal mio bar». E lui la accoltella al petto. La 55enne è ricoverata in codice rosso a Roma - Tragedia sfiorata vicino Roma: ha invitato un uomo ubriaco a lasciare il suo bar e lui per tutta risposta le ha sferrato una pugnalata al petto. Segnala ilmessaggero.it

Falconara, barista terrorizzata dal cliente ubriaco: «Posso toglierti la vita in un attimo» - «Adesso mi è scaduto il Daspo, posso tornare a far danni» le avrebbe detto ... Da msn.com