Twilight Zone di Jordan Peele | una lezione per l’horror in televisione

l’eredità di “the twilight zone” e i tentativi di reboot. “ The Twilight Zone ”, creato da Rod Serling, rappresenta uno dei più influenti e innovativi show televisivi di tutti i tempi. Iconico per il suo formato antologico che combina fantascienza, horror, fantasy e talvolta elementi comici, ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura popolare. Nonostante numerosi tentativi di rivisitazione nel corso degli anni, nessuna delle nuove versioni è riuscita a replicare il successo e l’impatto del prodotto originale. le origini e la prima rivoluzione televisiva. Il serial andò in onda dal 1959 al 1964, con cinque stagioni ricche di episodi che ancora oggi sono considerati classici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

