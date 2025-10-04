Tuttosposi 2025 | inaugurata la XXXII edizione alla Fortezza da Basso

L’evento, svolto come di consueto alla Fortezza da Basso è stato inaugurato con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di istituzioni, ospiti e operatori del settore. Hanno dato il via ufficiale alla manifestazione: Laura Sparavigna, Assessora del Comune di Firenze, Massimo Sabatini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it