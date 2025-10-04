Tuttosport – Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo Inter dominante contro la Cremonese
2025-10-04 22:15:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Nella sesta giornata di Serie A l’ Inter travolge per 4 a 1 la Cremonese. I nerazzurri partono forte e al 6? trovano subito il vantaggio con Lautaro Martinez, che scarica in porta un assist Ange-Yoan Bonny, schierato dal 1?. L’Inter spinge, costringendo i grigiorossi di Davide Nicola all’angolo. Al 13? Di Marco tira sugli sviluppi di un corner e trova la deviazione vincente di Akanji. Ma lo svizzero è in posizione irregolare e il gol viene annullato dall’arbitro Feliciani su indicazione del Var. L’Inter non molla, costruisce diverse palle gol nitide e al 38? raddoppia: cross teso di Dimarco e incornata di Bonny che anticipa Silvestri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tuttosport - dumfries
“Juve, vinci e svolti” Lautaro-Dumfries, Chivu mette la 4a ? La Dea ribalta il Brugge Conte, avviso a De Bruyne ? Baroni traballa. Il Toro riflette La prima pagina dell’1 ottobre ? #Tuttosport - X Vai su X
“Juve, vinci e svolti” Lautaro-Dumfries, Chivu mette la 4a ? La Dea ribalta il Brugge Conte, avviso a De Bruyne ? Baroni traballa. Il Toro riflette La prima pagina dell’1 ottobre ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo. Inter dominante contro la Cremonese" - Il tecnico nerazzurro ha parlato al termine della roboante vittoria dei nerazzurri, soffermandosi anche sulla sostituzione dell'esterno olandese ... Da tuttosport.com