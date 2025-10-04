Tuttosport – Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo Inter dominante contro la Cremonese

2025-10-04 22:15:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Nella sesta giornata di Serie A l’ Inter travolge per 4 a 1 la Cremonese. I nerazzurri partono forte e al 6? trovano subito il vantaggio con Lautaro Martinez, che scarica in porta un assist Ange-Yoan Bonny, schierato dal 1?. L’Inter spinge, costringendo i grigiorossi di Davide Nicola all’angolo. Al 13? Di Marco tira sugli sviluppi di un corner e trova la deviazione vincente di Akanji. Ma lo svizzero è in posizione irregolare e il gol viene annullato dall’arbitro Feliciani su indicazione del Var. L’Inter non molla, costruisce diverse palle gol nitide e al 38? raddoppia: cross teso di Dimarco e incornata di Bonny che anticipa Silvestri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

