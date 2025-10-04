Tutto pronto a Roma per la grande manifestazione per Gaza

Roma, 4 ott. (askanews) - E' tutto pronto a Roma per la grande manifestazione per Gaza, dopo la larghissima adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia che ha bloccato molte città. La Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze" e oggi si replica nella capitale. In piazza, oltre alle sigle pro-Pal, ci saranno sindacati, collettivi studenteschi e società civile. A piazzale Ostiense è tutto pronto per il via, il corteo dovrebbe arrivare a piazza di Porta San Giovanni, percorrendo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

