La prima volta di Javier Faroni presidente del Perugia è stato l’8 settembre della passata stagione, con la sfida che i biancorossi affrontarono a Carpi. Per il nuovo presidente il debutto fu una delusione, con Verza e Sall che mandarono di traverso la prima da patron del Grifo. Da quel giorno sono trascorsi quasi 13 mesi e i biancorossi hanno preso una strada difficilmente immaginabile un anno fa. In questo anno di presidenza argentina a Pian di Massiano si ricorda solo la bella e riuscita iniziativa organizzata per i 120 del Perugia: una festa al Curi che ha visto la partecipazione di tanti ex biancorossi e di tanti tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutto iniziò a Carpi: i tredici mesi di Faroni. Per il Perugia poche gioie, tante delusioni