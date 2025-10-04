Tutto deciso la pazienza è finita | va via dalla Juve e snobba Tudor

Un addio vicino in casa Juve: l’innesto bianconero vicino a salutare Torino e voltare pagina nella propria carriera Domani sera alle 20:45 l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida ad alta tensione: Juventus contro Milan, un classico del calcio italiano che questa volta avrà un sapore ancora più speciale. Massimiliano Allegri, oggi tecnico del Milan, tornerà a Torino per la prima volta da avversario della Juventus dopo 12 anni. Era il 2013 quando Allegri affrontava la sua prima avventura sulla panchina del “Diavolo”. Ora, dopo aver superato un avvio complicato – segnato dalla sconfitta con la Cremonese – il tecnico toscano ha zittito le critiche conquistando quattro vittorie consecutive che hanno portato il Milan a quota 12 punti in campionato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

