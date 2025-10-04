Tutti Stregati dalla luna al Museo del Balì Il Cicap vuol fare chiarezza sui miti del satellite
Stregati dalla Luna: verso la Luna e oltre – tra esplorazione e immaginazione. E’ l’interessante evento organizzato per oggi pomeriggio dalle 18 al Museo del Balì dal Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, nato nel 1989 su iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di altri scienziati. "C’è ancora chi nega lo sbarco sulla luna del 1969, chi crede a misteriosi influssi lunari su comportamenti umani o cicli biologici, chi attribuisce alla luna poteri magici. L’iniziativa ‘Stregati dalla Luna’ promossa in occasione dell’Observe the Moon Night della Nasa (la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna, che cade oggi) nasce proprio per far chiarezza su questi temi, sfatando miti e leggende con l’aiuto della scienza e del pensiero critico", evidenziano i promotori dell’evento che si terrà in simultanea in diverse parti d’Italia, con la partecipazione di esperti di astronomia, fisica e divulgazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Stregati dalla Luna arriva anche a scuola! ? È online l’Unità di Apprendimento “Nati lunatici”, per le ultime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado Scarica subito il materiale didattico gratuito eporta “Nati lunatici” in classe! https://cicap.org - X Vai su X
Tutti "Stregati dalla luna" al Museo del Balì. Il Cicap vuol fare chiarezza sui miti del satellite - "Stregati dalla Luna: verso la Luna e oltre – tra esplorazione e immaginazione". Si legge su msn.com
Stregati dalla Luna – Torna la rassegna del CICAP dedicata al nostro satellite - “Stregati dalla Luna – Verso la Luna e oltre”: dal 26 settembre al 10 ottobre il CICAP organizza eventi in tutta Italia per riscoprire la Luna tra scienza, cultura e miti, con conferenze, osservazioni ... Riporta coelum.com