Stregati dalla Luna: verso la Luna e oltre – tra esplorazione e immaginazione. E’ l’interessante evento organizzato per oggi pomeriggio dalle 18 al Museo del Balì dal Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, nato nel 1989 su iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di altri scienziati. "C’è ancora chi nega lo sbarco sulla luna del 1969, chi crede a misteriosi influssi lunari su comportamenti umani o cicli biologici, chi attribuisce alla luna poteri magici. L’iniziativa ‘Stregati dalla Luna’ promossa in occasione dell’Observe the Moon Night della Nasa (la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna, che cade oggi) nasce proprio per far chiarezza su questi temi, sfatando miti e leggende con l’aiuto della scienza e del pensiero critico", evidenziano i promotori dell’evento che si terrà in simultanea in diverse parti d’Italia, con la partecipazione di esperti di astronomia, fisica e divulgazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti "Stregati dalla luna" al Museo del Balì. Il Cicap vuol fare chiarezza sui miti del satellite