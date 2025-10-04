Tutte le strade chiuse e i divieti domenica 5 ottobre a Milano

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una corsa in strada, in città. E le biciclette. Strade chiuse e divieti a Milano, domenica 5 ottobre, in occasione della Salomon Running, la manifestazione podistica con percorsi diversi, fino a 20 chilometri, in città. E la Mille mila bici.Le strade chiuse domenica 5 ottobre a MilanoLa gara. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutte - strade

Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)

Lavori all'Arenella, tutte le strade della zona collinare interessate dagli interventi

L'asfalto della morte in provincia di Foggia: le strade più pericolose, tutte le vittime e in quali punti sono decedute

tutte strade chiuse divietiStrade chiuse e divieti - In occasione della manifestazione a Lissone e in altri comuni coinvolti sono state previste delle modifiche alla circolazione e alla viabilità con deviazioni e divieti, nelle giornate di sabato 4 e ... Segnala ilgiorno.it

Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 - La Lazio all'Olimpico, il Triathlon all'Eur, il Giubileo dei migranti a San Pietro e vari cortei. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tutte Strade Chiuse Divieti