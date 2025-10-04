Tutte le strade chiuse e i divieti domenica 5 ottobre a Milano

Una corsa in strada, in città. E le biciclette. Strade chiuse e divieti a Milano, domenica 5 ottobre, in occasione della Salomon Running, la manifestazione podistica con percorsi diversi, fino a 20 chilometri, in città. E la Mille mila bici.Le strade chiuse domenica 5 ottobre a MilanoLa gara. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: tutte - strade

Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)

Lavori all'Arenella, tutte le strade della zona collinare interessate dagli interventi

L'asfalto della morte in provincia di Foggia: le strade più pericolose, tutte le vittime e in quali punti sono decedute

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA Si è svolta agli Horti di piazza Sallustio (già proprietà di Giulio Cesare oggi il sito ospita la sede di Unioncamere), la tappa finale della terza annualità del progetto Infrastrutture curato dall’Ente camerale che, in collabor - facebook.com Vai su Facebook

Strade chiuse e divieti - In occasione della manifestazione a Lissone e in altri comuni coinvolti sono state previste delle modifiche alla circolazione e alla viabilità con deviazioni e divieti, nelle giornate di sabato 4 e ... Segnala ilgiorno.it

Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 - La Lazio all'Olimpico, il Triathlon all'Eur, il Giubileo dei migranti a San Pietro e vari cortei. Da romatoday.it