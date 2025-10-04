Tutolo-Barone dal cassone di un pick-up la richiesta di acqua per gli agricoltori | La battaglia è vostra

“Se chi ci rappresenta non lo fa, allora dobbiamo farlo noi. E voi agricoltori, che siete i primi a pagare il prezzo della siccità, dovete abbracciare questa battaglia e farla vostra”. Con queste parole Antonio Tutolo si è rivolto direttamente agli agricoltori presenti ieri sera 3 ottobre davanti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

