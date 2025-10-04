Turismo con voli in mongolfiera settore in crescita in Italia

Sedici operatori abilitati, attivi in quasi tutte le regioni, circa ventimila passeggeri tra voli liberi e frenati, un mercato in crescita, ma ancora lontano dai numeri di paesi come la Turchia, dove nel 2024 ha provato l'esperienza del volo in mongolfiera poco meno di un milione di persone: sono alcuni dei risultati rilasciati dal primo rapporto sul Turismo in Mongolfiera, realizzato nell'ambito della 37.ma edizione del "Fragneto Monforte Balloon Festival", che si svolgerà dall'8 al 12 ottobre nel comune sannita. Il turismo in mongolfiera, che comprende voli liberi – sospinti dal vento – e voli "frenati", con i palloni che si alzano per alcune decine di metri spesso per ammirare paesaggi e siti culturali, rappresentano la nuova frontiera del turismo d'avventura, in particolare per le aree interne.

