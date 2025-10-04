Turismo con voli in mongolfiera settore in crescita in Italia

Anteprima24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sedici operatori abilitati, attivi in quasi tutte le regioni, circa ventimila passeggeri tra voli liberi e frenati, un mercato in crescita, ma ancora lontano dai numeri di paesi come la Turchia, dove nel 2024 ha provato l’esperienza del volo in mongolfiera poco meno di un milione di persone: sono alcuni dei risultati rilasciati dal primo rapporto sul Turismo in Mongolfiera, realizzato nell’ambito della 37.ma edizione del “Fragneto Monforte Balloon Festival”, che si svolgerà dall’8 al 12 ottobre nel comune sannita. Il turismo in mongolfiera, che comprende voli liberi – sospinti dal vento – e voli “frenati”, con i palloni che si alzano per alcune decine di metri spesso per ammirare paesaggi e siti culturali, rappresentano la nuova frontiera del turismo d’avventura, in particolare per le aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

turismo con voli in mongolfiera settore in crescita in italia

© Anteprima24.it - Turismo con voli in mongolfiera, settore in crescita in Italia

In questa notizia si parla di: turismo - voli

Com'è andato il primo semestre 2025. Commercio al dettaglio ed export in difficoltà, turismo stabile grazie ai voli

Estate in Armenia, nuova meta del turismo lento e sicuro tra festival del vino, sinfonie di pietre e voli in mongolfiera - dagli italiani e più sicuri al mondo, all’insaputa di molti: nel più recente rapporto ... Come scrive huffingtonpost.it

turismo voli mongolfiera settoreEVENTI – Volare sull’Arte in autunno e inverno, quando la mongolfiera svela il Sud più autentico - ] ... Riporta pianetazzurro.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Voli Mongolfiera Settore