Turin Design Week 2025 date e cosa vedere assolutamente

Dilei.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensando alla Design Week, probabilmente viene in mente subito Milano, con il suo affollato palinsesto primaverile. Ma in autunno c’è lei, Torino, nominata Città Creativa UNESCO per il Design. E il design, qui, è un affare serio e glamour, focalizzato su innovazione sociale, sostenibilità ambientale e nuove tecnologie. Per gli appassionati, l’appuntamento è dal 4 al 12 ottobre con la 62esima edizione di Expocasa – Turin Design Week 2025 e un calendario di eventi imperdibili. Date e location, il cuore pulsante della Design Week. Expocasa 2025, giunto alla sua 62esima edizione, si svolge all’Oval Lingotto Fiere per nove giorni consecutivi, dal 4 al 12 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it

