Turci sul Milan | C’è un rispetto dei ruoli ben preciso E sulla Curva Sud dichiara…

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

turci sul milan c8217232 un rispetto dei ruoli ben preciso e sulla curva sud dichiara8230

© Pianetamilan.it - Turci sul Milan: “C’è un rispetto dei ruoli ben preciso” E sulla Curva Sud dichiara…

In questa notizia si parla di: turci - milan

Ex Milan, Turci su Donnarumma: “Persona di un’umiltà enorme”

Milan, Turci su Gimenez: “È molto più forte di quello che abbiamo visto”

Cerca Video su questo argomento: Turci Milan C8217232 Rispetto