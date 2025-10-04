Tumori il presidente Mattarella in visita al Cnao Pavia

(Adnkronos) – Al Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) di Pavia "usiamo l'energia che sprigiona dal cuore degli atomi per aiutare i nostri pazienti, per dare speranza. 'Rays of hope', raggi di speranza, è il nome di un'iniziativa dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nata per diffondere conoscenza sull'uso pacifico dell'energia degli atomi per la cura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lunedì la Presidente Rita Levis ha presenziato alla conferenza stampa per il lancio della Campagna Nastro Rosa "LILT for Women" 2025 della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio.

Tumori, il presidente Mattarella in visita al Cnao di Pavia - Il capo dello Stato è stato accolto nell'unica struttura in Italia e tra le 6 al mondo che usa sia protoni che ioni carbonio, 6mila i pazienti trattati

La visita del capo di Stato a Pavia. Il presidente Mattarella atteso al centro Cnao e nel Castello Visconteo - Prima tappa, attorno alle 11, la struttura in cui si curano i tumori più resistenti.