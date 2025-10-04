Tumori il convegno Cipomo | l’umanizzazione in oncologia si raggiunge in gruppo

4 ott 2025

Umanizzare le cure significa migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, ma anche proteggere i medici da burnout e stress professionale. È con questa convinzione che Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri) ha studiato e creato una vera e propria scuola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

