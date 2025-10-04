Tumore al seno ottobre è il mese della prevenzione | la campagna Nastro Rosa di Lilt Padova

Ottobre è il mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno. Un appuntamento che da oltre trent’anni richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adozione di corretti stili di vita. Anche quest’anno Lilt Padova celebra la Campagna Nastro Rosa - Lilt for. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: tumore - seno

Tumore al seno: cellule cattive congelate. Primo intervento in Romagna

Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”

Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre

Amiche e amici, Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno anche la nostra Città si unisce alla Campagna Nastro Rosa promossa dalla Fondazione AIRC per affrontare insieme il grande passo che ci separa dal traguardo: curare tutte le donn - facebook.com Vai su Facebook

Tumore al seno, ottobre è il mese della prevenzione: la campagna Nastro Rosa di Lilt Padova - Il 2025 è un anno importante per Lilt Padova, che festeggia i 50 anni dalla sua fondazione e, all’interno di questa cornice, sceglie di fare ancora di più per le donne e per la comunità ... Scrive padovaoggi.it

Ottobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia - L’importanza della diagnosi precoce, chi può accedere agli screening gratuiti ... Riporta iodonna.it