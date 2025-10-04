Alla vigilia del match di campionato tra Juventus e Milan, il tecnico bianconero Igor Tudor ha tenuto la conferenza stampa. La conferenza di Tudor. Ci presenta la partita con il Milan? «Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, con un grande allenatore e grandi giocatori, in un momento buono. Dobbiamo fare una grande gara.» Quanto vi manca la vittoria? «Chiaro che manca. Ma io analizzo le prestazioni e la squadra ha fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal: ha fatto meglio dell’avversario ed è mancato poco per vincere. La squadra la vedo bene, anche in crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor: «Uno come Modric non nascerà più, ma speriamo domani faccia cag*re»