Tudor | Uno come Modric non nascerà più ma speriamo domani faccia cag*re
Alla vigilia del match di campionato tra Juventus e Milan, il tecnico bianconero Igor Tudor ha tenuto la conferenza stampa. La conferenza di Tudor. Ci presenta la partita con il Milan? «Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, con un grande allenatore e grandi giocatori, in un momento buono. Dobbiamo fare una grande gara.» Quanto vi manca la vittoria? «Chiaro che manca. Ma io analizzo le prestazioni e la squadra ha fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal: ha fatto meglio dell’avversario ed è mancato poco per vincere. La squadra la vedo bene, anche in crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: tudor - modric
Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «Qui il pareggio non basta ma la squadra ha fatto due grandi partite. Manca il peso specifico di giocatori che si assumono la responsabilità. Modric? Speriamo domani faccia ca..re»
Modric ritrova la Juve e Tudor: «Non nascerà mai più uno così, domani speriamo faccia ca..re». Il siparietto tutto da ridere in conferenza
Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «Qui il pareggio non basta ma la squadra ha fatto due grandi partite. Mancato il peso specifico di giocatori che si assumono la responsabilità. Modric? Speriamo domani faccia ca..re»
Igor #Tudor su Luka #Modric: “Speriamo che domani faccia cag**e…” - X Vai su X
Tudor vuole fermare Modric: ha un piano La Gazzetta dello Sport ha rivelato quelle che sarebbero le intenzioni di Igor Tudor per andare a bloccare Luka Modric durante il prossimo Juventus-Milan Una doppia pressione con Yildiz a disturbare il croato in f - facebook.com Vai su Facebook
Tudor fa le carte a Croazia-Italia: "Gara difficile, Modric e Chiesa gli uomini chiave" - Croazia e Italia arrivano all'ultima partita del girone con i seguenti stati d'animo: gli slavi devono vincere per passare il turno, mentre agli azzurri basta il pareggio. Si legge su tuttomercatoweb.com