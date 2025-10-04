Tudor rimprovera i suoi | Troppi gol subiti? Negli ultimi dieci minuti con il Villarreal è mancato peso specifico Le responsabilità…

Tudor rimprovera i suoi e analizza i problemi della squadra: non è una questione di moduli, ma di personalità nei momenti decisivi del match. Un’analisi profonda, lucida, che va oltre la tattica e tocca le corde della personalità. Alla vigilia del big match contro il Milan, il tecnico della Juve, Igor Tudor, è tornato sui problemi che hanno portato la sua squadra a subire gol nei finali di partita, offrendo una chiave di lettura tanto onesta quanto spietata. Per l’allenatore, non è una questione di marcatura a uomo o a zona, ma di “peso specifico”. Tudor: la questione del “peso specifico”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

