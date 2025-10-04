Tudor lucido | Quando hai 4 5 giocatori di 30 anni… L’ha detto sulla gestione dei momenti nella partita | le sue parole
Tudor analizza i difetti della sua squadra: per migliorare la gestione dei momenti serve l’esperienza che al momento non c’è. Una diagnosi lucida, onesta, che va al cuore del problema. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha analizzato in conferenza stampa uno dei difetti principali mostrati dalla sua squadra in questo avvio di stagione: la difficoltà nella gestione dei momenti chiave della partita. Per l’allenatore, la ricetta per migliorare ha un nome preciso: esperienza. Tudor: la ricetta è l’esperienza. Dopo i pareggi contro Verona, Atalanta e Villarreal, in cui la squadra ha mostrato cali di concentrazione nei finali di gara, Tudor ha spiegato quale sia, a suo avviso, l’ingrediente mancante per fare il definitivo salto di qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
