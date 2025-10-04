Tudor Juve è il momento più difficile per il croato da quando siede sulla panchina dei bianconeri? Lui risponde così in conferenza

Tudor Juve, il tecnico difende la squadra a spada tratta: per lui le ultime prestazioni sono state ottime, contano quelle e non i pareggi. Nessun momento difficile, nessuna crisi.  Igor Tudor  fa muro e rispedisce al mittente le critiche piovute sulla  Juventus dopo gli ultimi pareggi. Nella conferenza stampa di vigilia della super sfida contro il  Milan, il tecnico bianconero ha risposto con toni duri e decisi a chi parlava di un momento complicato per la sua squadra, difendendo a spada tratta il lavoro e le prestazioni dei suoi giocatori. Tudor: la risposta alle critiche. Alla domanda diretta se questo fosse il momento più difficile da quando è alla  Juve, la risposta di  Tudor  è stata un “no” secco e sprezzante, una chiusura totale a ogni tipo di analisi negativa basata solo sui risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

