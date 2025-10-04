Tudor e il siparietto su Modric | Speriamo faccia ca***e
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan, l’allenatore bianconero si è lasciato andare a un lungo elogio nei confronti di Luka Modric. «Luka è unico: siamo stati compagni di squadra e ha fatto la storia del nostro popolo. Un Pallone d’Oro, tante Champions League vinte. a 40 anni continua a giocare a un livello che nessuno ha mai raggiunto. È motivo di orgoglio per tutti noi. Domani, però, speriamo che non sia in giornata», ha chiuso con un sorriso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: tudor - siparietto
Siparietto Tudor-Adzic: la strana richiesta dopo Juve-Inter
Tudor Conte, simpatico siparietto tra l’allenatore della Juve e quello del Napoli: «Ciao grande, un abbraccio forte». Cosa è successo dopo le partite di Champions League
Modric ritrova la Juve e Tudor: «Non nascerà mai più uno così, domani speriamo faccia ca..re». Il siparietto tutto da ridere in conferenza
Siparietto #Tudor-#Conte Cosa è successo ? - X Vai su X
La Juventus ha paura? Il capitano Locatelli non ci sta Una risposta sincera e criptica, con qualche frecciatina velata al passato e poi il siparietto pieno di sorrisi con Mister Tudor seduto di fianco a lui Clima disteso, sorrisi e empatia, tutto ciò che a quanto pa - facebook.com Vai su Facebook
Modric ritrova la Juve e Tudor: «Non nascerà mai più uno così, domani speriamo faccia ca..re». Il siparietto tutto da ridere in conferenza - Modric ritrova la Juve, parole al miele da parte di Tudor: il tecnico bianconero esalta la leggenda del Milan e chiude con una battuta Un omaggio che sa di poesia, un attestato di stima che va oltre l ... Come scrive juventusnews24.com
Tudor senza mezzi termini su Modric: "Speriamo che domani faccia c**are" - Come Max Allegri, anche Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus- Da milannews.it