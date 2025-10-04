La settimana più dolce per Max Allegri si conduce nel modo più strano. Quella tra le più importanti per Igor Tudor si consuma all’insegna delle indicazioni dal campo e dall’infermeria. È l’antipasto lento che porta a Juventus-Milan, il big match che chiude la sesta giornata di campionato prima della sosta. Probabilmente, Allegri non poteva arrivarci in maniera migliore. Tudor, invece, con qualche dubbio di troppo da risolvere. Qui Juve. Il 2-2 in casa del Villarreal ha mostrato ancora una volta una cosa: la Juve ha carattere e può contare su un Francisco Conceiçao sempre più determinante. Il portoghese ha giocato in totale quattro partite tra campionato e Champions, segnando due reti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tudor con molti dubbi e una difesa che non convince (e perde pezzi), Allegri con tante certezze: come arrivano Juventus e Milan al big match