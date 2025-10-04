Tudor categorico in conferenza stampa | Manca equilibrio a questa squadra? Si parla tanto ora vi dico la mia L’analisi del mister

Tudor, il tecnico risponde alle critiche: la squadra sa cosa fare in campo, il problema è la continuità nell’arco dei novanta minuti. Nessuna crisi di identità, nessun problema di equilibrio. Igor Tudor difende a spada tratta il suo lavoro e la sua Juventus. Nella conferenza stampa di vigilia della super sfida contro il Milan, il tecnico bianconero ha risposto con forza alle critiche piovute sulla squadra dopo gli ultimi pareggi, sottolineando come i problemi non siano strutturali, ma legati alla continuità nell’arco della partita. Tudor: la difesa del lavoro svolto. L’allenatore croato ha rivendicato la bontà del suo progetto tecnico, ammettendo le difficoltà ma mostrando grande fiducia nel percorso intrapreso e nell’atteggiamento dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor categorico in conferenza stampa: «Manca equilibrio a questa squadra? Si parla tanto, ora vi dico la mia». L’analisi del mister

