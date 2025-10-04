Tu Si Que Vales è in diretta o registrato quando è stato girato e dove lo fanno
Tu Si Que Vales è in diretta o registrato e dove lo fanno?. Ricomincia lo spettacolo di Tu Si Que Vales, il talent show targato Mediaset condotto dal trio Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni (senza l’uscente Belen Rodriguez). Novità anche nella giuria che per la prima volta cambia assetto. Fuori Teo Mammuccari per Luciana Littizzetto che si aggiunge a Gerry Scotti, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. Resta, invece, Sabrina Ferilli nei panni della giurata del pubblico e il mitico Giovannino. Nel corso delle serate parteciperanno talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animeranno il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
Tu si que vales, seconda puntata il 4 ottobre su Canale 5 con Giulia Stabile, Sakara e Castrogiovanni - In conduzione Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni
Tu si que vales 2025: le anticipazioni della seconda puntata del 4 ottobre - Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della seconda puntata del 4 ottobre, giudici, giuria, conduttori