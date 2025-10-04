Tu quanto sei FOMO? Dal romanzo scritto con ChatGPT alle bolle finanziarie | la malattia della stupidità collettiva

Ormai vedo sento solo, FOMO, FOMO di qua, FOMO di là, al FOMO su Instagram, FOMO su TikTok, FOMO anche nei titoli dei giornali online, è la parola definitiva che spiega qualsiasi comportamento umano. All’inizio credevo fosse una società, o un’organizzazione di narcotraffico colombiano, fino a che non mi sono sentito dire sui social da un lettore “quanto sei FOMO”, e perfino dalla mia amica giovane genio thebigbangtheoryana Shelly, “qui sei FOMO”, al che mi sono dovuto documentare, che cavolo vuol dire FOMO? Fear of missing out, paura di restare fuori, di perdersi qualcosa, di non esserci quando tutti gli altri ci sono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

