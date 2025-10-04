Trump voleva regalare a Re Carlo III una spada di Eisenhower | licenziato il funzionario che gliel’ha impedito
Washington, 03 Ottobre - Il direttore della Eisenhower Presidential Library si è dimesso dopo essersi opposto all'idea di donare una spada della collezione a re Carlo come regalo durante la recente visita di Stato di Donald Trump. Todd Arrington ha riferito alla Cbs di aver lasciato il suo incarico dopo che gli era stato detto "dimettiti o sarai licenziato". Britain's King Charles III (C) and US President Donald Trump (R) inspect the guard of honour during a ceremonial welcome in the Quadrangle at Windsor Castle, in Windsor, on September 17, 2025, during the US president's second State Visit. US President Donald Trump arrived in Britain for an unprecedented second State Visit, with the UK government rolling out a royal red carpet welcome to win over the mercurial leader. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - voleva
Mondiale per Club, Trump resta sul palco con il Chelsea. Il capitano Reece James: “Non voleva scendere”
Trump in modalità “io il palchetto non lo lascio”: voleva alzare il trofeo del Mondiale per club insieme a James (Athletic)
Voleva restare – il capitano del Chelsea Reece James confuso da Donald Trump
Nel sua viaggio in Inghilterra Trump voleva regalare a Re Carlo una spada antica proveniente museo dedicato ad Eisenhower: il direttore si è opposto e ora è stato costretto dalle dimissioni - X Vai su X
Le scuse del comico, che non ha risparmiato una frecciata a Trump: «Voleva cancellarmi, invece ha costretto milioni di persone a guardare il mio programma» - facebook.com Vai su Facebook
Usa, licenziato capo museo Eisenhower: negò a Trump spada da regalare a re Carlo - Il dono voleva simboleggiare il rapporto speciale tra i due alleati e sottolineare la collaborazione tra i due paesi durante la Seconda guerra mondiale Il direttore della prestigiosa Eisenhower Presid ... tg24.sky.it scrive
Trump voleva regalare una spada a Re Carlo III - Todd Arrington, direttore della Eisenhower Presidential Library and Museum in Kansas, ha lasciato il suo incarico dopo essersi oppresso alla richiesta di Donald Trump di consegnare una spada storica ... Lo riporta polesine24.it