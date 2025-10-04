Trump voleva regalare a Re Carlo III una spada di Eisenhower | licenziato il funzionario che gliel’ha impedito

4 ott 2025

Washington, 03 Ottobre - Il direttore della Eisenhower Presidential Library si è dimesso dopo essersi opposto all'idea di donare una spada della collezione a re Carlo come regalo durante la recente visita di Stato di Donald Trump. Todd Arrington ha riferito alla Cbs di aver lasciato il suo incarico dopo che gli era stato detto "dimettiti o sarai licenziato". Britain's King Charles III (C) and US President Donald Trump (R) inspect the guard of honour during a ceremonial welcome in the Quadrangle at Windsor Castle, in Windsor, on September 17, 2025, during the US president's second State Visit. US President Donald Trump arrived in Britain for an unprecedented second State Visit, with the UK government rolling out a royal red carpet welcome to win over the mercurial leader. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

