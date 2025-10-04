Trump; Israele ha accettato di ritirarsi Netanyahu | Presto ostaggi liberi

Una mappa, pubblicata online dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostra una linea di ritiro iniziale che Israele ha accettato e che è stata inviata ad Hamas per un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi e prigionieri a Gaza. "Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente - scrive su Truth Docial il Capo della Casa Bianca - Quindi inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la prossima fase di ritiro, che ci porterà vicini alla fine di questa catastrofe". La mappa di Trump indica linee approssimative di controllo israeliane nella Striscia prima della grande offensiva a Gaza City, iniziata il mese scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump; "Israele ha accettato di ritirarsi", Netanyahu: "Presto ostaggi liberi"

In questa notizia si parla di: trump - israele

