Trump esulta | Giorno senza precedenti
7.30 "Siamo molto vicini a raggiungere la pace in Medio Oriente". Lo ha detto Trump in un videomessaggio dopo l'apertura di Hamas al suo piano di pace. "E' un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti",ha dichiarato il presidente Usa che ha ringraziato tutti i Paesi che hanno collaborato agli sforzi di pace. "E' importante che gli ostaggi ritornino a casa", ha sottolineato. E Israle fermi subito le bombe su Gaza, ha sostenuto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: trump - esulta
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Trump esulta per la cancellazione del Late Show di Stephen Colbert: “Ho sentito che Jimmy Kimmel sarà il prossimo”
Coca-Cola lancerà una versione con lo zucchero di canna: Trump esulta
Arrivano i dazi Ue sull’acciaio cinese, come voleva Trump. Federacciai esulta, come funziona la tassa e da quando parte - X Vai su X
L’ex direttore dell’Fbi, James Comey, è stato incriminato per falsa dichiarazione e ostruzione al Congresso. Trump esulta, mentre l’America riapre la resa dei conti sugli anni del Russiagate. - facebook.com Vai su Facebook
Lo show del comico Jimmy Kimmel sospeso dopo le frasi su Charlie Kirk e i Maga. Trump esulta: "Grande notizia" - "Jimmy Kimmel live", lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood in onda finora sulle reti di Abc negli Stati Uniti, sarà interrotto "immediatamente e a tempo indeterminato" dop ... Segnala today.it
Trump ha sospeso i dazi sulla Cina per altri 90 giorni - Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per sospendere di altri 90 giorni, fino al 10 novembre, l’entrata in vigore di dazi molto alti sulla Cina. ilpost.it scrive