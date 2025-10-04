Trump dichiara guerra alla pasta italiana | dal 2026 dazi al 107%
Dal 1° gennaio 2026, la pasta italiana rischia di subire una trasformazione radicale nel mercato americano, passando da prodotto di largo consumo a un vero e proprio bene di lusso. Questa prospettiva allarmante è la conseguenza diretta di una potenziale, e senza precedenti, stangata sui dazi imposta dagli Stati Uniti. Alla tariffa del 15% già in vigore, infatti, si profila l’aggiunta di un nuovo, esorbitante, dazio del 91,74%. Se confermato, questo porterebbe l’imposizione complessiva a sfiorare il 107%, un rincaro destinato a bloccare di fatto le esportazioni e a ridisegnare drasticamente i rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: trump - dichiara
Usa, la Corte d'Appello dichiara "illegali" i dazi di Trump | Il presidente: "Faremo ricorso alla Corte Suprema"
Usa, giudice federale di Boston dichiara illegale il blocco di 2,2mld di fondi pubblici ad Harvard voluto da Trump: "violato I Emendamento"
Trump dichiara Antifa «organizzazione terroristica»
L'amico di #Giorgia,il presidente #Trump - prima gli americani-dichiara guerra alla pasta italiana: dazi al 107% da gennaio, l’indagine del Dipartimento del Commercio - X Vai su X
Trump dichiara guerra ai cartelli della #droga, ovunque essi siano https://www.aduc.it/articolo/trump+dichiara+guerra+ai+cartelli+della+droga_39916.php - facebook.com Vai su Facebook
Trump dichiara guerra alla pasta italiana: dazi al 107% da gennaio, l’indagine del Dipartimento del Commercio - Scordamaglia (Filiera Italia): «Le esportazioni di pasta negli Usa verrebbero di fatto bloccate dal 1° gennaio 2026 perché rese non compe ... Secondo msn.com
Trump dichiara guerra alla pasta italiana: dal 2026 dazi al 107% - Dal 1° gennaio 2026, la pasta italiana rischia di subire una trasformazione radicale nel mercato americano, passando da prodotto di largo consumo a un ... Da thesocialpost.it