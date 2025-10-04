Trump dichiara guerra alla pasta italiana | dal 2026 dazi al 107%

Dal 1° gennaio 2026, la pasta italiana rischia di subire una trasformazione radicale nel mercato americano, passando da prodotto di largo consumo a un vero e proprio bene di lusso. Questa prospettiva allarmante è la conseguenza diretta di una potenziale, e senza precedenti, stangata sui dazi imposta dagli Stati Uniti. Alla tariffa del 15% già in vigore, infatti, si profila l’aggiunta di un nuovo, esorbitante, dazio del 91,74%. Se confermato, questo porterebbe l’imposizione complessiva a sfiorare il 107%, un rincaro destinato a bloccare di fatto le esportazioni e a ridisegnare drasticamente i rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

